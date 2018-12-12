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«Евробляхеры» нашли способ, как не растаможивать свои автомобили

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«Евробляхеры» нашли способ, как не растаможивать свои автомобили

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией массово уходят от необходимости растаможивания своих транспортных средств с помощью получения временной регистрации за рубежом. Об этом сообщила руководителя консульского отдела посольства Украины в Варшаве Светлана Крыса, передает «Укринформ».

В частности, водители «евроблях» массово становятся на временный консульский учет при Генконсульстве Украины за рубежом, что дает право на многократное пересечение границы без растаможивания автомобилей.

Постановка на временный консульский учет при Генконсульстве Украины за рубежом позволяет украинцам осуществлять многократное (каждые пять дней), а также транзитное (до 10 дней) пересечение границы, а также право на пребывание такого автомобиля в Украине без выезда за границу до 60 дней. Стать на временный консульский учет за рубежом могут владельцы годовых виз, а также те, кто имеет разрешение на временное и постоянное проживание в Польше.

По словам дипломата, массовый наплыв «евробляхеров» в последние дни очень усложняет работу генконсульств, отвлекая их от более важных консульских действий.

«В последние дни в консульских подразделениях дипломатических учреждений Украины в странах Европы резко увеличилось число случаев становления на временный консульский учет, занимающий 90% общего количества всех осуществляемых консульских действий», — сообщила консул.

По ее словам, это результат введения в действие с 25 ноября законов, которыми изменены правила налогообложения и ввоза на территорию Украины транспортных средств. Дипломат отметила, что сейчас ежедневно с ночи под консульским отделом в Варшаве собирается до 300 человек, желая немедленно стать на консульский учет.

Учитывая, что за день отдел максимально может принять примерно 150-160 человек, то создается напряженность и максимально затрудняется доступ к консульскому учреждению других граждан Украины, посещающих консульство для осуществления более важных консульских действий, ведь становление на консульский учет не является обязательной процедурой. Речь идет, например, об оформлении паспортных документов, регистрации детей гражданами Украины, оформлении свидетельства на возвращение в Украину, визовых действиях и пр.

По ее словам, массовая постановка владельцев «евроблях» на временный консульский учет может также негативно повлиять на голосование во время президентских и парламентских выборов в Украине. Консул пояснила, что люди, которые становятся на консульский учет исключительно во избежание процедуры растаможивания автомобилей, автоматически вносятся в список избирателей при консульском учреждении. Следовательно, они не смогут проголосовать по месту жительства в Украине.

По убеждению дипломата, в Украине срочно надо внести изменения в соответствующие нормативные акты, чтобы консульский учет никоим образом не был привязан к ввозу транспортных средств. В противном случае, как отметила она, налоги от растаможивания автомобилей в госбюджет и дальше не будут поступать, а на границе снова появятся очереди «евробляхеров».

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Напомним, 25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто с еврономерами. Один из них предполагает изменение формулы расчета акциза на растаможивание авто, который будет уменьшен. Второй — усиливает ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, лиц, ввозящих в Украину авто в режиме транзита или в режиме временного ввоза.

евробляхи
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