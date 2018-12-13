«Нафтогаз» выиграл в США иск о получении информации об активах «Газпрома»

Федеральный суд в Нью-Йорке удовлетворил иск «Нафтогаза» о раскрытии информации об активах «Газпрома» в Европе, сообщает пресс-служба компании.
Иски в федеральные суды Нью-Йорка и Техаса были поданы 6 декабря в отношении пяти компаний, зарегистрированных в США, с которыми, по данным «Нафтогаза», работает «Газпром»: GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas, The Bank of New York Mellon, DeGolyer & MacNaughton и Gazprom Marketing & Trading USA Inc.
«Нафтогаз» подал иск к «Газпрому» в американский суд, надеясь на взыскание $2,6 млрд. Информация об активах российского концерна необходима «Нафтогазу» для судебных разбирательств с «Газпромом» в Швейцарии и Нидерландах.
Сообщается, что суды уже удовлетворили требования Нафтогаза на получение информации от GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas и Bank of New York. В ближайшие дни Нафтогаз направит этим компаниям соответствующие повестки.
Напомним, что ранее стокгольмский арбитраж в рамках споров между «Газпромом» и «Нафтогазом» о поставке и транзите газа обязал российскую компанию выплатить 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» не заплатил эти деньги. После этого Украина объявила о начале принудительного взыскания средств.
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