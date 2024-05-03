Країни G7 більше не обговорюють питання конфіскації російських активів

Країни «Великої сімки» більше не обговорюють питання тотальної конфіскації російських активів, незважаючи на те, що на цьому наполягає Україна. Натомість вони вивчають альтернативні способи отримання вигоди із заморожених коштів.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на офіційних осіб G7.

На думку противників ідеї повної конфіскації російських активів, такий крок ризикує створити небезпечний прецедент у міжнародному праві, який може поставити під загрозу не лише інтереси будь-якої країни, яка ворогує із західними столицями, а й міжнародний правопорядок.

Одними з найпомітніших скептиків є керівники центральних банків G7, які усвідомлюють стабілізуючу роль, яку відіграють валютні резерви. Такі країни, як Індонезія та Саудівська Аравія, також лобіюють столиці ЄС, щоб вони не конфіскували активи рф, побоюючись за майбутнє своїх резервів, що зберігаються на Заході.

Тому, пише видання з посиланням на джерела, у G7 питання повної конфіскації більше не обговорюється.

Серед інших варіантів є ідея, запропонована у лютому Бельгією: використання резервів російського центрального банку в Euroclear як застави для кредиту для України. Відповідно до цього плану, «Велика сімка» має створити спеціальну структуру, яка випускатиме боргові зобов'язання від імені росії, і забезпечення буде затребуване лише тоді, коли борг досягне терміну погашення. Але від цього плану теж відмовилися, побоюючись судових претензій до Euroclear.

США висували ідею, яка, як сподівається Білий дім, отримає підтримку лідерів G7 у червні. Це вимагатиме виділення близько 50 млрд доларів фінансування для України за допомогою кредиту або облігацій, забезпечених майбутніми прибутками від заморожених активів.

Євросоюз, у свою чергу, сподівається найближчими тижнями узгодити план із закупівлі зброї для України за рахунок нинішніх та майбутніх прибутків від російських активів до Euroclear.

«Якщо колись відбудуться мирні переговори, і Україна вирішить взяти в них участь, може виникнути ситуація, коли росія вимагатиме повернути свої заморожені активи і натомість погодиться піти на територіальні поступки Україні. Ви не зможете цього зробити, якщо ви вже заклали ці активи», – сказав німецький чиновник.