Politico: Байдена має намір менше використовувати тему України в публічній риториці перед виборами

Білий дім досяг успіху з ухваленням допомоги для України в Конгресі і тепер перемкнеться на інші питання.

Видання Politico з посиланням на свої джерела в американській політиці стверджує, що адміністрація президента Джо Байдена має намір менше використовувати тему України в публічній риториці перед виборами.

Після ухвалення в Конгресі допомоги для України, що є великою перемогою для Байдена у сфері зовнішньої політики, демократ має намір зосередитися на питаннях, які турбують американських виборців більше - економіка, створення робочих місць тощо. Дослідження вказують на те, що зовнішньполітичні проблеми впливають на електоральні настрої значно менше.

Тема України лунатиме задля критики Дональда Трампа, а також в межах загального акценту Байдена на його відданості демократії. Проте закликів до більшої підтримки нашої держави в найближчі місяці очікувати точно не варто.