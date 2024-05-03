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Скібіцький: росіяни можуть захопити країни Балтії за сім днів, а час реакції НАТО – десять днів

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Якщо сусіди України не зможуть достатньо наростити оборонне виробництво, щоб допомогти Україні, то зрештою теж стануть ціллю для Кремля.

Про це в інтерв’ю виданню The Economist розповів заступник голови воєнної розвідки України (ГУР) Вадим Скібіцький.

Він применшує значення статті 5 Хартії колективної оборони НАТО.

На його думку, навіть присутність військ НАТО в країнах, які межують з Україною, може виявитися не таким ефективним на практиці.

«росіяни можуть захопити країни Балтії за сім днів, а час реакції НАТО – десять днів», – сказав Вадим Скібіцький.

За словами заступника голови ГУР, такі війни, як в Україні можуть закінчитися лише договорами.

Скібіцький зазначив, що зараз обидві сторони намагаються зайняти вигідну для себе позицію перед потенційними переговорами. Але змістовні перемовини з рф можуть початися не раніше другої половини 2025 року, вважає він.

За словами Вадима Скібіцького, до початку переговорів з кремлем щодо мирної угоди росія зіткнеться з серйозними “зустрічними вітрами”.

Попри те, що російський військово-промисловий комплекс розширився, та піку досягнути зможе лише на початку 2026 року. Причина тому – нестача матеріалів та кваліфікованих кадрів.

Та зрештою обидві сторони можуть зіткнутися з нестачею зброї. Але якщо нічого не зміниться в інших аспектах, зброя закінчиться в Україні першою.

НАТО, Скібіцький
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