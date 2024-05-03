Скібіцький: росіяни можуть захопити країни Балтії за сім днів, а час реакції НАТО – десять днів

Якщо сусіди України не зможуть достатньо наростити оборонне виробництво, щоб допомогти Україні, то зрештою теж стануть ціллю для Кремля.
Про це в інтерв’ю виданню The Economist розповів заступник голови воєнної розвідки України (ГУР) Вадим Скібіцький.
Він применшує значення статті 5 Хартії колективної оборони НАТО.
На його думку, навіть присутність військ НАТО в країнах, які межують з Україною, може виявитися не таким ефективним на практиці.
«росіяни можуть захопити країни Балтії за сім днів, а час реакції НАТО – десять днів», – сказав Вадим Скібіцький.
За словами заступника голови ГУР, такі війни, як в Україні можуть закінчитися лише договорами.
Скібіцький зазначив, що зараз обидві сторони намагаються зайняти вигідну для себе позицію перед потенційними переговорами. Але змістовні перемовини з рф можуть початися не раніше другої половини 2025 року, вважає він.
За словами Вадима Скібіцького, до початку переговорів з кремлем щодо мирної угоди росія зіткнеться з серйозними “зустрічними вітрами”.
Попри те, що російський військово-промисловий комплекс розширився, та піку досягнути зможе лише на початку 2026 року. Причина тому – нестача матеріалів та кваліфікованих кадрів.
Та зрештою обидві сторони можуть зіткнутися з нестачею зброї. Але якщо нічого не зміниться в інших аспектах, зброя закінчиться в Україні першою.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023