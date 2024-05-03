ПФУ: Частина пенсіонерів можуть отримувати надбавки до пенсії

У той час як пенсії в Україні підвищили, протягом травня та червня частина пенсіонерів можуть отримувати надбавки до пенсії. Це передбачено спеціальною програмою від ООН, яка діє в Україні із серпня 2023 року.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Зокрема, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2023 року № 781 “Про реалізацію спільного з Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй проєкту стосовно додаткових заходів із соціальної підтримки окремих категорій населення“ одержувачам пенсій, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, надається грошова допомога за рахунок коштів Всесвітньої продовольчої програми Організації Об’єднаних Націй (ВПП ООН).

Для отримання надбавки до пенсії слід відповідати кільком критеріям:

1. Надбавку до пенсій можуть отримати лише пенсіонери, у тому числі серед внутрішньо переміщених осіб, які проживають на території активних чи можливих бойових дій в одній із дев’яти областей:

Дніпропетровську;

Донецькій;

Запорізькій;

Луганській;

Миколаївській;

Сумський;

Харківській;

Херсонській;

Чернігівській.

2. На доплати також можуть претендувати лише пенсіонери з дуже маленькими пенсійними виплатами, адже розмір допомоги становить різницю між 3250 гривнями та розміром пенсії, яку отримує людина (з усіма надбавками, підвищеннями, додатковими пенсіями та цільовою допомогою).

3. Надбавку можуть отримати лише пенсіонери, які не отримували грошової допомоги від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року, а також виплати для ВПО.

Якщо пенсіонер припиняє відповідати хоча б одному з критеріїв, виплата допомоги припиняється.

У ПФ зазначили, що для отримання надбавки до пенсії нікуди звертатися не потрібно – її нарахують автоматично відповідно до даних, які є у системі Пенсійного фонду України. Гроші пенсіонерам отримають у такий же спосіб, як і пенсію — на банківські картки або через відділення “Укрпошти”.