Політтехнолог: росії загрожує величезний дипломатичний удар після глобального Саміту миру

росії загрожує величезний дипломатичний удар після глобального Саміту миру в Швейцарії 15-16 червня, який має стати платформою для діалогу з досягнення тривалого миру для України.

Про це в ефірі Апостроф TV розповів політтехнолог Олег Постернак.

За його словами, Саміт проведуть в цій країні, оскільки це пов’язано з іміджем Швейцарії як нейтральної країни. Також там зосереджена більшість міжнародних структур, всім відома Женевська конвенція.

Також одна з останніх великих зустрічей президентів США та Росії відбулася саме в Женеві (16 червня 2021 року).

Він вважає, що однозначно була б успіхом безпосередня участь президента США Джо Байдена у відповідному саміті, що свідчило б про рівень уваги і дипломатичну значимість події. Як варіант - може бути представлена віцепрезидентка США Камала Гарріс, як це було на Мюнхенській конференції.

Загалом саміт розрахований на те, щоб сформувати міцний світовий кулак в проукраїнському дусі. Запрошення відправили ключовим гравцям. Припускає, що в ньому зможуть взяти участь такі держави Глобального Півдня як Саудівська Аравія, можливо, Об’єднані Арабські Емірати, однозначно Туреччина, імовірно Індія, яка останніми місяцями дещо змінює вектор зовнішньої політики вбік лояльності до Штатів. Під питанням - Китай.

"Щодо Китаю - скоріш ні, чим так. Якщо вдасться залучити китайську делегацію хоча б на рівні міністра закордонних справ, це буде масштабним успіхом. Я думаю, що зустріч Сі Цзіньпіна і Макрона (китайський лідер перебуватиме у Франції 5-7 травня, - Ред.) буде присвячена спробі запросити китайську делегацію на саміт миру", - пояснив він.

Також цікавим буде питання щодо Бразилії, адже це один з провідних світових гравців, Південно-Африканська Республіка, і бажано, щоб був представлений Ізраїль.

Політтехнолог наголосив, що дипломатичний інтерес України полягає в тому, щоб інтегрувати максимальну кількість світових держав в одному місці, викристалізувати проукраїнську позицію більшості учасників саміту – а це можливо. Спрямувати її як сигнал всьому світові і, зокрема Росії, і як рамку для миру.

"Далі м’яч буде на стороні росії. Захоче вона відкинути цю рамку, вона тоді розпишеться в тому, що вона є спрямованою на подальшу війну. Якщо росія захоче взяти участь в другій частині саміту, Україна готова послухати її позицію. Але якщо там буде знову денацифікація, демілітаризація тощо, для світу це вже буде несерйозно. В будь-якому випадку росія ризикує отримати величезний дипломатичний удар після цьому саміту", - наголосив Олег Постернак.