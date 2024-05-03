Кірбі: Китай не готовий працювати над тим, щоб досягти справедливого миру між росією та Україною

Китай не готовий працювати над тим, щоб досягти справедливого миру між росією та Україною. Про це у четвер, 2 травня, заявив радник Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє Голос Америки.
Він зауважив, що США вітають зусилля будь-якої країни для завершення війни в Україні з урахуванням формули миру, яку запропонував Київ.
"Вашингтон підтримає Пекін у разі, якщо він виявлятиме бажання працювати над досягненням справедливого миру та поважатиме цілі і завдання президента України Володимира Зеленського. Але я неправильно сказав би, якби говорив вам, що ми дійсно бачили, як Китай рухається в цьому напрямку - ми такого не бачили", - підкреслив Кірбі.
Він уточнив, що США зі свого боку продовжуватимуть допомагати Україні оборонятися від російської агресії та працювати над досягненням миру, який відповідає цілям українського народу.
росію не запрошують до участі в Глобальному саміті миру, натомість участь Китаю була б дуже важливою. Україна робить все можливе, аби залучити представників КНР до участі в заході. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
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