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НБУ: Очікуване підвищення тарифів на електроенергію стане вагомим проінфляційним чинником

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Національний банк прогнозує, що очікуване підвищення тарифів на електроенергію стане вагомим проінфляційним чинником. Про це йдеться у свіжому інфляційному звіті НБУ, опублікованому в ніч проти 3 травня.

З 2022 року в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на опалення, гарячу воду і газ. Закон передбачає, що протягом дії воєнного стану та шести місяців після його завершення ціна на природний газ для побутових споживачів має зберігатися на довоєнному рівні.

На відміну від газу, тариф на електроенергію для населення мають скоро підвищать через знищення росією майже усієї теплової генерації. Голова Нацкомісії з енергоринку та комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк на початку квітня сказав, що зміни в питанні тарифів можуть бути важкими.

НБУ також прогнозує різке підвищення.

"У цей прогноз закладається достатньо швидке та суттєве зростання цін на електроенергію. Це формуватиме додатковий тиск на ціни та потреби в збільшенні субсидій для населення", – заявив Нацбанк.

Відтермінування рішень щодо підвищення тарифів на послуги ЖКГ зумовить нижчу інфляцію, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній. Це посилюватиме ризики нестабільності на внутрішньому ринку енергоресурсів, погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, тоді як ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє, йдеться у звіті.

НКРЕКП
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