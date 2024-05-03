У ТЦК пояснили, кому можна не приходити оновлювати дані

Оновлення даних - це обов'язок кожного військовозобов'язаного громадянина. Якщо військовозобов'язаний зробив це до набуття чинності нового закону про мобілізацію, то знову йти до ТЦК їм не потрібно.
Як пише Апостроф, про це написали на сайті "РБК-Україна", з посиланням на начальника служби зв'язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна в ефірі телемарафону.
"Якщо громадянин хоче уточнити свої дані за законом, то він це може зробити після набрання чинності законом. Але ніхто не забороняє звернутися зараз. Бо оновлення даних - це обов'язок кожного військовозобов'язаного", - пояснив Істомін.
Якщо військовозобов'язаний вже зараз відвідає військкомат, то у ТЦК вже будуть оновлені дані. Повторного візиту робити не треба.
"Є закон України про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних. Там є перелік персональних даних. Якщо громадянин оновив всі дані, які там є, і нічого не змінилося, це можуть бути дані хоч за 2022 рік, але вони актуальні, то оновлення вони не потребують", - Роман Істомін.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023