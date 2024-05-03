У ТЦК пояснили, кому можна не приходити оновлювати дані

Оновлення даних - це обов'язок кожного військовозобов'язаного громадянина. Якщо військовозобов'язаний зробив це до набуття чинності нового закону про мобілізацію, то знову йти до ТЦК їм не потрібно.

Як пише Апостроф, про це написали на сайті "РБК-Україна", з посиланням на начальника служби зв'язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна в ефірі телемарафону.

"Якщо громадянин хоче уточнити свої дані за законом, то він це може зробити після набрання чинності законом. Але ніхто не забороняє звернутися зараз. Бо оновлення даних - це обов'язок кожного військовозобов'язаного", - пояснив Істомін.

Якщо військовозобов'язаний вже зараз відвідає військкомат, то у ТЦК вже будуть оновлені дані. Повторного візиту робити не треба.

"Є закон України про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних. Там є перелік персональних даних. Якщо громадянин оновив всі дані, які там є, і нічого не змінилося, це можуть бути дані хоч за 2022 рік, але вони актуальні, то оновлення вони не потребують", - Роман Істомін.