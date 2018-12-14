В Украине уже растаможили почти 3 тысячи «евроблях»

Таможни Государственной фискальной службы (ГФС) оформили около 2,8 тыс. автотранспортных средств с иностранной регистрацией по новым льготным условиям, сообщает пресс-служба ГФС.
Согласно сообщению, всего по новым правилам с момента первого оформления транспортного средства с иностранной регистрацией, с 26 ноября и по состоянию на 14 декабря, в бюджет уплачено около 187,1 млн грн таможенных платежей.
«Наиболее активно граждане растаможивают транспортные средства в Черновицкой области — 677 авто, Волынской — 604, в Киеве — 414, Ривненской области — 202», — отметили в пресс-службе.
Также сообщается, что только за последние сутки ГФС осуществила таможенное оформление 575 автомобилей на еврономерах на сумму 38 млн грн.
Напомним, что 25 ноября в Украине вступили в силу законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы о снижении акциза на легковые автомобили и усилении контроля за перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации, которые были приняты Радой 8 ноября.
В соответствии с текстом изменений в Налоговый кодекс, предусмотрено введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Со дня вступления в силу вводится 90-дневный льготный период действия ставки 0,5 для расчета ставки налога за растаможку ранее ввезенных автомобилей.
Ранее владельцы автомобилей с иностранной регистрацией неоднократно проводили акции протеста, требуя от правительства снизить стоимость растаможивания автомобилей и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами.
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