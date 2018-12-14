Роналду получит условный срок за неуплату налогов

Итальянский портал Football Italia сообщил, что португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду признал себя виновным по четырем пунктам обвинения в мошенничестве с налогами в Испании. Это произошло во время заседания суда в пятницу.
Отмечается, что футболист согласился на двухлетний условный срок и теперь снова чуть позже должен предстать перед судом, чтобы официально заверить сделку со следствием. Вообще суд принял решение заключить Роналду под стражу на два года, но по испанскому законодательству реальный тюремный срок будет заменен на условный, так как это является первым правонарушением футболиста и срок составляет менее двух лет и одного дня, то. При этом, если Роналду снова нарушит налоговое законодательство Испании, то получит уже тюремный срок.
Напомним, что Роналду обвинялся в том, что, находясь в Испании и выступая за мадридский «Реал», он совершил четыре отдельных налоговых преступления в период с 2011 по 2014 год. В итоге португалец был признан виновным в мошенничестве на сумму 14,7 млн евро. Отмечается, что Роналду уже вернул в испанскую казну 13,4 млн евро.
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