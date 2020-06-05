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Криштиану Роналду первым в истории футбола заработал миллиард долларов

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Криштиану Роналду первым в истории футбола заработал миллиард долларов

Португальский форвард итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым в мире футболистом, заработавшим более $1 млрд. Об этом сообщает журнал Forbes.

35-летний игрок заработал более $105 млн в 2020 году до вычета налогов и занял четвертое место в топ-100 рейтинга самых богатых знаменитостей года по версии Forbes. Аргентинец Лионель Месси расположился на пятой строчке списка ($104 млн) и должен пополнить список миллиардеров в следующем году. Среди спортсменов Роналду стал вторым, уступив в этом году лишь теннисисту Роджеру Федереру ($106,3 млн).

Роналду стал первым спортсменом в командных видах спорта и третьим спортсменом в истории после гольфиста Тайгера Вудса и боксера Флойда Мэйуэзера, который заработал в течение карьеры более миллиарда долларов. Отмечается, что $650 млн из $1 млрд составила зарплата футболиста за 17 лет его профессиональной карьеры. Согласно контракту с «Ювентусом», к 2022 году эта сумма должна увеличиться до $765 млн.

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Роналду выступает за «Ювентус» с лета 2018 года. До этого Роналду выступал за испанский «Реал», английский «Манчестер Юнайтед» и португальский «Спортинг». Он является пятикратным обладателем премии «Золотой мяч», пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Испании, чемпионом Италии. Вместе со сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы в 2016 году.

футбол, Криштиану Роналду
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