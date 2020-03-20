Пеле назвал имя лучшего футболиста современности

Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле назвал португальского нападающего Криштиану Роналду лучшим игроком в современном футболе.

«Роналду самый стабильный игрок. Хотя, конечно, не стоит забывать и о Месси», — приводит слова легендарного бразильца издание A BOLA.

Отвечая на вопрос о лучшем футболисте в истории, Пеле отметил своих соотечественников Зико, Роналдиньо и Роналду, а также европейцев Йохана Кройфа и Франца Беккенбауэра.

«Но я думаю, что Пеле был лучше их всех. Почему? Потому что всех их сравнивали со мной», — подытожил 79-летний бразилец.

За свою карьеру 35-летний Роналду, ныне выступающий за туринский «Ювентус», забил уже 743 гола. Он лучший бомбардир в истории мадридского «Реала» (450 мячей в 438 матчах) и сборной Португалии (99 голов в 164 встречах).

Что касается 32-летнего аргентинца Лионеля Месси, на его счету 724 гола. При этом он опережает Роналду по количеству выигранных «Золотых мячей», которые французское издание France Football вручает лучшему футболисту мира по итогам года. У Месси таких наград шесть, у Роналду — пять.