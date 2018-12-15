Войти
В Кремле не выпустят украинских моряков даже ради встречи Путина и Трампа
дружба народов
В Кремле не выпустят украинских моряков даже ради встречи Путина и Трампа
Лукашенко уверяет, что Беларусь не сидит на шее у России
соседи
Лукашенко уверяет, что Беларусь не сидит на шее у России

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Усик ответил радикалам: Я стану на сторону своей веры

305
Усик ответил радикалам: Я стану на сторону своей веры

Чемпион мира по боксу Александр Усик прокомментировал агрессивные высказывания в свой адрес после заявления о том, что в случае попытки захвата Киево-Печерской лавры, боксер готов встать на защиту монахов. Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом он заявил на VI Церемонии награждения «Дети Украины - будущее нации», которая состоялась 14 декабря в Национальном оперном театре.

«Вы знаете, что у меня очень много единомышленников. Смотрите, если кто-то говорит, что хочет сделать больно кому-то, вы не будете защищать слабого? Да, это здравый человек должен делать. Это нормально. Если вы идете по улице, и увидите, что кто-то кого-то бьет, вы должны встать на защиту, потому что это равнодушие, если вы не сделаете этого», - отметил украинский чемпион.

Вместе с тем он объяснил свою позицию в отношении Украинской Православной Церкви.

«Почему, какие-то радикально настроенные люди, должны идти куда-то и что-то забирать? Где вообще полиция будет в это время? Где вообще закон? На чьей стороне он будет? Естественно, я стану на сторону своего дома, своей веры», - подчеркнул чемпион мира.

На VI Церемонии награждения «Дети Украины - будущее нации» абсолютный чемпион мира по профессиональному боксу Александр Усик получил из рук Предстоятеля УПЦ орден преподобного Ильи Муромца I степени. Спортсмен рассказал, как следует работать, чтобы реализовать свой потенциал.

«Нам даются знаки от Всевышнего, и когда мы начинаем их видеть - тогда все хорошо в нашей жизни. Талант - это такое громкое слово ... Один процент таланта, девяносто девять процентов кропотливого труда в зале или в другом месте – какой деятельностью вы занимаетесь. Работать и работать ... и молиться. И тогда все получится», - подчеркнул боксер.

Получая из рук Блаженнейшего награду, Александр Усик сказал: «Друзья, давайте друг друга любить, прощать и уважать, и тогда у нас будет все хорошо. Слава Богу за все!».

Читайте также: Порошенко посадили в президиум Собора новой церкви

Напомним, что предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий на VI Церемонии награждения «Дети Украины - будущее нации» отметил талантливую молодежь страны. Также он наградил соучредителя программы «Дети Украины - будущее нации» Владислава Багинского орденом преподобного Нестора Летописца I степени. Рок-музыкант Олег Карамазов получил от Блаженнейшего грамоту, выданную международной общественной организации «День Крещения Руси», руководителем которой он является. С грамотой «за усердные труды во славу Святой Церкви» Митрополит Онуфрий вручил организации памятный знак равноапостольного князя Владимира.

УПЦ, Александр Усик, Онуфрий
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 15 декабря 2018
Пятница, 14 декабря 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Об инфляции в ноябре 2018 года

Инфляция на потребительском рынке по сравнению с октябрем составила 1,4%. За январь - ноябрь текущего года потребительские цены выросли на 8,9%. В годовом измерении (по сравнению с ноябрем 2017 года) инфляция составила 10%. Приоритетная цель НБУ по снижению потребительской инфляции до 6±2 п. п. в текущем году, как это определено Основными принципами денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу (Основные принципы), достигнута, скорее всего, не будет. Однако, есть предпосылки для достижения цели по инфляции 5±1% в среднесрочной перспективе.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инновационном развитии

Реформы, которые у нас в принципе возможны и, скорее всего, пусть очень медленно, но все же произойдут, приведут просто к дерегуляции экономики. Она теоретически может вызвать инновационный рост, но вряд ли это произойдет. Поэтому в Украине возможны только рост на базе инвестиций и рост на базе активизации торговли. В результате в Украине будет такая экономика, как в Аргентине или Перу - практически полностью деиндустриализованная.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Автокефалия, как новая украинская fata Morgana

Объединительный Собор, на котором планируется объявить о создании Единой Поместной Православной Церкви (ЕПУЦ) состоится 15 декабря в Соборе Святой Софии. Для Президента Петра Порошенко – это важное пиар-событие в его предвыборной кампании. Возможны ли неожиданности? Судя по заявлению «ответственного» за Объединительный Собор Ростислава Павленко о том, что мероприятие «может длиться от нескольких часов до нескольких суток», власть не исключает форс-мажоров.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016