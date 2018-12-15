Усик ответил радикалам: Я стану на сторону своей веры

Чемпион мира по боксу Александр Усик прокомментировал агрессивные высказывания в свой адрес после заявления о том, что в случае попытки захвата Киево-Печерской лавры, боксер готов встать на защиту монахов. Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом он заявил на VI Церемонии награждения «Дети Украины - будущее нации», которая состоялась 14 декабря в Национальном оперном театре.

«Вы знаете, что у меня очень много единомышленников. Смотрите, если кто-то говорит, что хочет сделать больно кому-то, вы не будете защищать слабого? Да, это здравый человек должен делать. Это нормально. Если вы идете по улице, и увидите, что кто-то кого-то бьет, вы должны встать на защиту, потому что это равнодушие, если вы не сделаете этого», - отметил украинский чемпион.

Вместе с тем он объяснил свою позицию в отношении Украинской Православной Церкви.

«Почему, какие-то радикально настроенные люди, должны идти куда-то и что-то забирать? Где вообще полиция будет в это время? Где вообще закон? На чьей стороне он будет? Естественно, я стану на сторону своего дома, своей веры», - подчеркнул чемпион мира.

На VI Церемонии награждения «Дети Украины - будущее нации» абсолютный чемпион мира по профессиональному боксу Александр Усик получил из рук Предстоятеля УПЦ орден преподобного Ильи Муромца I степени. Спортсмен рассказал, как следует работать, чтобы реализовать свой потенциал.

«Нам даются знаки от Всевышнего, и когда мы начинаем их видеть - тогда все хорошо в нашей жизни. Талант - это такое громкое слово ... Один процент таланта, девяносто девять процентов кропотливого труда в зале или в другом месте – какой деятельностью вы занимаетесь. Работать и работать ... и молиться. И тогда все получится», - подчеркнул боксер.

Получая из рук Блаженнейшего награду, Александр Усик сказал: «Друзья, давайте друг друга любить, прощать и уважать, и тогда у нас будет все хорошо. Слава Богу за все!».

Напомним, что предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий на VI Церемонии награждения «Дети Украины - будущее нации» отметил талантливую молодежь страны. Также он наградил соучредителя программы «Дети Украины - будущее нации» Владислава Багинского орденом преподобного Нестора Летописца I степени. Рок-музыкант Олег Карамазов получил от Блаженнейшего грамоту, выданную международной общественной организации «День Крещения Руси», руководителем которой он является. С грамотой «за усердные труды во славу Святой Церкви» Митрополит Онуфрий вручил организации памятный знак равноапостольного князя Владимира.