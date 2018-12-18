Порошенко считает, что Украина может быть готова к членству в ЕС и НАТО уже через 5 лет

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о планах подготовить Украину к членству в ЕС и НАТО в ближайшие 5 лет, передает Интерфакс-Украина.

«Мы должны подготовить страну за следующие 5 лет для того, чтобы она отвечала критериям членства в Европейском Союзе и НАТО», — сказал Петр Порошенко в Тернополе на встрече со студентами национального педагогического университета во вторник.

Глава государства подчеркнул, что сделать это реально.

Он также заявил о намерениях до конца текущего дня, 18 декабря, подписать закон, которым расширяется круг участников боевых действий (УБД) воинами ряда армий, которые сражались за независимость Украины в XX веке.

Напомним, 6 декабря Верховная Рада проголосовала в первом чтении и в целом за законопроект о внесении изменений в закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты по усилению социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в XX веке», а 7 декабря председатель парламента Андрей Парубий его подписал.

Закон вносит изменения в ст.6 закона о статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты.

Участниками боевых действия признаются воины Украинской повстанческой армии, которые участвовали в боевых действиях против немецко-фашистских захватчиков на временно оккупированной территории Украины в 1941-1944 годах, не совершившие преступления против мира и человечества, и были реабилитированы.

После вступления в силу принятых изменений участниками боевых действий будут признаны также воины Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) «Полесская Сечь», Украинской народной революционной армии (УНРА), вооруженных подразделений Организации украинских националистов.