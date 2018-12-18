СБУ заявила о предотвращении диверсии на железной дороге

Контрразведка Службы безопасности Украины предупредила диверсионный акт — взрыв на железной дороге в Харьковской области, организованный бывшим сотрудником СБУ в Луганской области, который сейчас является сотрудником «контрразведки ЛНР».
«Проведена спецоперация — предупрежден диверсионный акт на одном из объектов транспортной инфраструктуры Харьковской области. Преступление готовилось представителем «ЛНР», — рассказал представитель департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк на брифинге во вторник в Киеве.
Он сообщил, что 17 декабря исполнитель этого преступления — гражданин Украины — заложил взрывное устройств под одним из участков железнодорожного полотна в Харьковской области и направился в «ЛНР», где должен был активировать взрывное устройство.
Представитель департамента контрразведки СБУ подчеркнул, что взрывчатка заранее была заменена на муляж сотрудниками украинской контрразведки, поэтому взрыв был предотвращен.
Настюк сообщил, что организатор этого преступления — уроженец Саратовской области РФ, сотрудник «контрразведки ЛНР», бывший сотрудник УСБУ в Луганской области.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016