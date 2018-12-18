СБУ заявила о предотвращении диверсии на железной дороге

Контрразведка Службы безопасности Украины предупредила диверсионный акт — взрыв на железной дороге в Харьковской области, организованный бывшим сотрудником СБУ в Луганской области, который сейчас является сотрудником «контрразведки ЛНР».

«Проведена спецоперация — предупрежден диверсионный акт на одном из объектов транспортной инфраструктуры Харьковской области. Преступление готовилось представителем «ЛНР», — рассказал представитель департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк на брифинге во вторник в Киеве.

Он сообщил, что 17 декабря исполнитель этого преступления — гражданин Украины — заложил взрывное устройств под одним из участков железнодорожного полотна в Харьковской области и направился в «ЛНР», где должен был активировать взрывное устройство.

Представитель департамента контрразведки СБУ подчеркнул, что взрывчатка заранее была заменена на муляж сотрудниками украинской контрразведки, поэтому взрыв был предотвращен.

Настюк сообщил, что организатор этого преступления — уроженец Саратовской области РФ, сотрудник «контрразведки ЛНР», бывший сотрудник УСБУ в Луганской области.