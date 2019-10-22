Мариупольские предприятия Метинвеста начнут публиковать данные о выбросах

Группа Метинвест приняла решение поэтапно передать в открытый доступ результаты работы модернизированных объектов мариупольских меткомбинатов. Первыми станут данные о среднесуточных концентрациях пыли на источнике выбросов после рукавного фильтра газоочистки зон спекания агломашин № 7-9 ММК имени Ильича. Эту информацию предприятие будет передавать на еженедельной основе для размещения на сайте Донецкой областной государственной администрации. В ближайшее время аналогичные графики будут предоставлены общественности по другим новым и модернизированным объектам металлургических предприятий Мариуполя.
В рамках экомодернизации аглофабрики ММК имени Ильича Группы Метинвест в марте 2018 года был построен первый комплекс двухступенчатой очистки аглогазов от зон спекания агломашин № 7-9. В качестве первой ступени на каждую агломашину установлены усовершенствованные циклоны, в качестве второй ступени — применен мощный рукавный фильтр, позволяющий снизить выбросы пыли более чем в 10 раз.
В первом квартале 2020 года планируется завершить очередной этап модернизации аглофабрики, в результате которого будут установлены еще три рукавных фильтра, покрывающие зоны спекания всех оставшихся агломашин, а до конца года проект реконструкции будет выполнен полностью. До завершения проекта все возводимые комплексы новой газоочистки будут работать в режиме пуско-наладки.
«Компания Метинвест приняла решение, которое не предусмотрено никакими публичными обязательствами, но которое по факту подтвердит результаты нашего труда и многомилионных инвестиций в экологию города Мариуполя. Мы будем еженедельно показывать эффективность работы газоочистки зон спекания агломерационных машин № 7-9. Как только мы будем вводить новые объекты и завершать модернизацию на существующих, данные также будем предоставлять в публичный доступ. Это будет лучшим подтверждением выполнения экологических программ нашим меткомбинатом и Группой Метинвест», — отметил генеральный директор ММК имени Ильича Тарас Шевченко
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