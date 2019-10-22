Войти
Глава Евросовета не исключает любого варианта Brexit
дружба народов
Глава Евросовета не исключает любого варианта Brexit
Гончарук допускает частичную приватизацию «Укрпошты»
реформы
Гончарук допускает частичную приватизацию «Укрпошты»

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

промышленность
RSS

Мариупольские предприятия Метинвеста начнут публиковать данные о выбросах

540
Мариупольские предприятия Метинвеста начнут публиковать данные о выбросах

Группа Метинвест приняла решение поэтапно передать в открытый доступ результаты работы модернизированных объектов мариупольских меткомбинатов. Первыми станут данные о среднесуточных концентрациях пыли на источнике выбросов после рукавного фильтра газоочистки зон спекания агломашин № 7-9 ММК имени Ильича. Эту информацию предприятие будет передавать на еженедельной основе для размещения на сайте Донецкой областной государственной администрации. В ближайшее время аналогичные графики будут предоставлены общественности по другим новым и модернизированным объектам металлургических предприятий Мариуполя.

В рамках экомодернизации аглофабрики ММК имени Ильича Группы Метинвест в марте 2018 года был построен первый комплекс двухступенчатой очистки аглогазов от зон спекания агломашин № 7-9. В качестве первой ступени на каждую агломашину установлены усовершенствованные циклоны, в качестве второй ступени — применен мощный рукавный фильтр, позволяющий снизить выбросы пыли более чем в 10 раз.

В первом квартале 2020 года планируется завершить очередной этап модернизации аглофабрики, в результате которого будут установлены еще три рукавных фильтра, покрывающие зоны спекания всех оставшихся агломашин, а до конца года проект реконструкции будет выполнен полностью. До завершения проекта все возводимые комплексы новой газоочистки будут работать в режиме пуско-наладки.

Читайте также: В Минэкономики озвучили прогноз роста ВВП в 2020 году

«Компания Метинвест приняла решение, которое не предусмотрено никакими публичными обязательствами, но которое по факту подтвердит результаты нашего труда и многомилионных инвестиций в экологию города Мариуполя. Мы будем еженедельно показывать эффективность работы газоочистки зон спекания агломерационных машин № 7-9. Как только мы будем вводить новые объекты и завершать модернизацию на существующих, данные также будем предоставлять в публичный доступ. Это будет лучшим подтверждением выполнения экологических программ нашим меткомбинатом и Группой Метинвест», — отметил генеральный директор ММК имени Ильича Тарас Шевченко

Метинвест, Мариуполь, ММК им. Ильича
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 22 октября 2019
Понедельник, 21 октября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Когда большинство становится меньшинством?

Когда большинство становится меньшинством? Когда его последовательно превращают в молчащую массу. Сторонников мирного процесса, широкого компромисса, нового национального диалога - подавляющее большинство в Украине. И это было очевидно и после Майдана 2014, потому что благодаря сторонникам компромисса и мира победил Порошенко в первом туре.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что нужно усовершенствовать в Программе Правительства

Программа действий Правительства должна стать рабочим документом для проведения экономической политики. Поэтому, кроме декларативных задач, в ней должно содержаться описание практических действий, порядок и сроки их внедрения. На мой взгляд, при общей стратегически правильной положительной направленности этого документа, в нем недостаточно именно тактических средств реализации стратегии, а в избытке слишком оптимистичных предположений и ожиданий.
Валерий Щербина
Валерий Щербина
аналитик ОО «Институт мониторинга ринка инфраструктуры»

Удержится ли на посту глава ГФС Киевской области Кавылин

Учитывая ход внедрения налоговой и таможенной реформы, можно с уверенностью сказать, что ликвидация ГФС и образование новой Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы поставила в сложное положение не налогоплательщиков, заинтересованных в максимальной прозрачности и открытости государственных органов, а укоренившихся, коррумпированных чиновников , «вросших» в свои кресла.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016