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В Великобритании обнаружили новое граффити Бэнкси

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В Великобритании обнаружили новое граффити Бэнкси

Уличный художник Бэнкси, возможно, создал в ночь на 19 декабря новое граффити, которое появилось на двух стенах гаража города Порт-Толбот. Об этом сообщило агентство Press Association.

Несмотря на то, что угол между стенами гаража составляет 90 градусов, граффити представляет собой единую композицию. На одной из стен изображен горящий контейнер, пепел от которого падает на вторую стену, где рядом с маленькими санками играет ребенок.

Граффити подчеркивает индустриальную атмосферу жизни в Порт-Толботе, где расположен сталелитейный завод компании Tata Steel, являющийся одним из крупнейших металлургических предприятий Европы. Черный пепел от этого завода — чаще всего в июле — покрывает автомобили, улицы и крыши домов Порт-Толбота, а иногда даже оседает на спинах домашних животных.

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Утверждать, что граффити создал Бэнкси, нельзя до тех пор, пока эта работа не появится на сайте самого художника или на его страницах в социальных сетях. Однако стилистика исполнения композиции заставляет многих специалистов предполагать, что это его работа.

Бэнкси
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Среда, 19 декабря 2018
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