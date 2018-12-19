США исключат UC Rusal и En+ из «антироссийского» санкционного списка

Министерство финансов США исключит UC Rusal из санкционного списка. Данное решение не коснется российского олигарха Олега Дерипаски. Он останется под санкциями, а его активы будут заморожены, сообщает The Wall Street Journal.
О снятии санкций против компании также заявил Минфин США, уточняет Reuters. По данным агентства, ограничения будут также сняты с En+ и «Евросибэнерго».
О соответствующем решении Минфин уже уведомил Конгресс. Санкции будут сняты через 30 дней.
В Минфине объяснили, что решение принято после того, как Дерипаска сократил долю в этих компаниях. Повлияли на него также изменения в советах директоров и появление там граждан США и Великобритании.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016