США исключат UC Rusal и En+ из «антироссийского» санкционного списка

Министерство финансов США исключит UC Rusal из санкционного списка. Данное решение не коснется российского олигарха Олега Дерипаски. Он останется под санкциями, а его активы будут заморожены, сообщает The Wall Street Journal.

О снятии санкций против компании также заявил Минфин США, уточняет Reuters. По данным агентства, ограничения будут также сняты с En+ и «Евросибэнерго».

О соответствующем решении Минфин уже уведомил Конгресс. Санкции будут сняты через 30 дней.

В Минфине объяснили, что решение принято после того, как Дерипаска сократил долю в этих компаниях. Повлияли на него также изменения в советах директоров и появление там граждан США и Великобритании.