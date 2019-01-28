Минфин США снял санкции с компаний российского олигарха Дерипаски

Соединенные Штаты сняли санкции с UC Rusal, EN+ и «Евросибэнерго», сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение Минфина США. В ведомстве указали, что после снятия санкций с этих компаний ограничения в адрес самого Олега Дерипаски будут сохранены.

Министерство финансов США 19 декабря заявило, что ограничения будут сняты через 30 дней, если Дерипаска снизит свою долю в En+ (через которую владеет UC Rusal и «Евросибэнерго») с примерно 70 до 44,95%. Решению Минфина противостояли демократы как в сенате, так и в палате представителей — нижней палате конгресса США. Однако, поскольку в сенате не хватило голосов, чтобы довести документ до стадии голосования, демократы не смогли заблокировать снятие санкций.

Включение Минфином США второй по величине алюминиевой компании в мире UC Rusal в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) 6 апреля прошлого года взвинтило цену на металл до пика за последние шесть лет — до $2600 за т на Лондонской бирже металлов (LME). Поскольку в случае взаимодействия с фигурантами списка SDN компании и физические лица рискуют подпасть под вторичные санкции, от UC Rusal дистанцировались многие контрагенты. Лондонская биржа металлов остановила торги алюминием российской компании. На рынке опасались дефицита.

Но Дерипаска вступил в переговоры с Минфином США и, полагаясь на согласие основного акционера отойти от управления компанией и снизить долю в En+ с примерно 70 до 44,95%, ведомство в течение года предоставляло его компаниям отсрочки по вступлению санкций в полную силу.

По условиям соглашения с Минфином США Дерипаска не сможет голосовать пакетом более 35% акций En+. Более половины совета директоров компании займут граждане США и Великобритании.

25% акций En+, с которыми расстанется Дерипаска, получит банк ВТБ либо другая сторона, не находящаяся в санкционном списке SDN, которую одобрит Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Дерипаска сможет назначить лишь четырех из 12 директоров En+. Совет директоров UC Rusal, состоящий из 14 человек, сформирует En+, и большая его часть (восемь человек) будет состоять из независимых директоров, не связанных с Дерипаской или другим лицом из списка SDN. Оставшиеся шесть человек могут быть с ним знакомы только как сотрудники En+ или UC Rusal. Сам Дерипаска не сможет выдвинуть ни одного представителя в совет директоров алюминиевой компании, которую он основал и которой руководил до февраля 2018 года.