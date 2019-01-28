Бумаги компаний Дерипаски взлетели на 10% после снятия санкций США

Бумаги «Русала» и En+ на Московской бирже взлетели на 10% после заявления Минфина США о снятии санкций с компаний.
Как свидетельствуют данные торгов, на открытии Мосбиржи акции «Русала» росли почти на 10%, до 34,98 руб. за акцию, при этом на 09:06 по Киеву бумаги компании выросли на 6,1%, до 33,75 руб.
Стоимость распиcок En+ увеличилась на 8,8%, до 612,5 руб. за ГДР, в начале торгов бумаги росли на 10,5%.
Напомним, что Соединенные Штаты сняли санкции с UC Rusal, EN+ и «Евросибэнерго». При этом ограничения в адрес самого российского олигарха Олега Дерипаски будут сохранены.
Снятие санкций стало возможным после того как Дерипаска выполнил требования США и снизил свою долю в En+ (через которую владеет UC Rusal и «Евросибэнерго») с примерно 70 до 44,95%.
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