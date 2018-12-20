Цены на алюминий снизились до минимума за 16 месяцев

Цена на алюминий на Лондонской бирже металлов опустилась до минимума за 16 месяцев после заявления Минфина США о снятии санкций с UC Rusal. Об этом сообщает Reuters.

Стоимость фьючерсов с поставкой через три месяца, по данным на утро 20 декабря, упала на 1,1%, до $1905,5 за тонну. Отмечается, что такая низкая цена в последний раз фиксировалась в начале августа 2017 года.

Напомним, накануне Минфин США согласился исключить компанию UC Rusal из санкционного списка. Санкции также снимут с En+ и «Евросибэнерго». Министерство планирует снять санкции в течение 30 дней. Минфин объяснил сове решение тем, что российский олигарх Олег Дерипаска сократил свою долю в этих компаниях. UC Rusal поприветствовал решение американского министерства.

В результате акции UC Rusal поднялись на 25% на Гонконгской бирже, а акции En+ подорожали на 40%. Такие значения стали максимальными с апреля, когда Минфин ввел санкции.