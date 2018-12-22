В НБУ рассказали, почему укрепляется гривна

Наблюдаемое укрепление гривны является следствием высокой стоимости нацвалюты в условиях жесткой монетарной и взвешенной фискальной политики, а также растущего поступления экспортной выручки, сообщил замглавы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.
«Есть несколько факторов, которые обусловили укрепление гривны: это, прежде всего, жесткая монетарная политика, взвешенная фискальная политика, и третьим важным фактором является то, что в этому году Украина собрала рекордный за годы независимости урожай сельхозкультур. Все это — валютные поступления от экспорта, которые усилили то, что сегодня происходит», — сказал он во время брифинга в Киеве в субботу, передает «Интерфакс-Украина».
Отметим, что курс гривны с конца октября находился в тренде на укрепление. После введения военного положения 26 декабря, нацвалюта резко просела до 28,315 грн/$1. Однако спустя пару дней гривна возобновила положительную динамику, которая с 17 декабря резко ускорилась. Курс гривны на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 27,385 грн/$1 с 27,515 грн/$1 по итогам предыдущего рабочего дня. Котировки гривны к окончанию торгов составили 27,37-27,40 грн/$1.
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