Ученые определили способ омолодить мозг

Регулярные физические упражнения позволяют уменьшить когнитивные нарушения в пожилом возрасте и «омолодить» мозг. К такому выводу пришли ученые из Университета Дьюка, США. Работа опубликована в журнале Neurology.
Научная группа провела эксперимент с участием 160 добровольцев в возрасте более 55 лет. Все участники эксперимента имели трудности с концентрацией внимания, памятью, принятием решений и вели малоподвижный образ жизни, однако никто из них не страдал деменцией.
Пациентов разделили на четыре группы. В течение шести месяцев первая часть испытуемых три раза в неделю занималась аэробикой. Вторая группа питалась согласно диете DASH, которую обычно назначают при гипертонии. Третья сочетала оба этих похода, а четвертая группа была контрольной.
В результате значительное улучшение исполнительных функции мозга наблюдалось в первой группе, а также у тех участников, кто совмещал аэробику с диетой. В то же время у контрольной группы наблюдалось прогрессирующее ухудшение работы мозга.
Добровольцы также прошли тестирование, оценивающее уровень когнитивных способностей. После проведения эксперимента их показатели значительно улучшились, а средний «возраст» головного мозга уменьшился. Так, по словам одного из авторов работы Джеймса Алана Блюменталя, перед исследованием результаты пациентов соответствовали показателям в 93 года, что значительно превышало хронологический возраст участников. После исследования этот показатель составил 84 года.
«Результаты обнадеживают: всего за шесть месяцев, занимаясь регулярными физическими упражнениями, люди без деменции, но с когнитивными нарушениями могут улучшить свою способность планировать и выполнять определенные когнитивные задачи», — говорит Блюменталь.
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