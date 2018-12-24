В Саудовской Аравии впервые официально взяли на работу робота

В Саудовской Аравии появился первый госслужащий-робот. Как сообщила газета Al Sabq, механический сотрудник по имени «Техник» получил служебное удостоверение лично от министра образования королевства Ахмеда бен Мухаммеда аль-Исы, под чьим началом он будет работать.
«Благодарю за оказанную честь, господин министр, обещаю быть примерным сотрудником», — сказал робот, обращаясь к министру и присутствующим на церемонии разработчикам на арабском языке.
Как отметил глава ведомства, робот собран и запрограммирован саудовскими специалистами.
«Техник» получил должность инструктора в Главном департаменте по техническому и профессиональному обучению при министерстве образования Саудовской Аравии. В ближайшее время он приступит к выполнению своих должностных обязанностей на фестивале культурного наследия, где также представлен павильон, посвященный робототехнике и кибернетике, а также их развитию в королевстве. Андроид будет общаться с посетителями, предоставлять им необходимую информацию о фестивале и аравийской монархии.
Внедрение новейших технологий, в частности, роботов является одной из основ стратегического плана «Видение-2030», который в настоящее время реализуется в Саудовской Аравии. Королевство стало первым в мире государством, которое предоставило подданство искусственному интеллекту по имени «София». В середине июля в аравийской монархии заработала первая роботизированная аптека, представлены отечественные разработки обучающих роботов.
В сентябре минувшего года Общественный инвестиционный фонд Саудовской Аравии и японская телекоммуникационная корпорация Softbank объявили о планах запустить глобальный проект по развитию робототехники и вложить в него не менее $45 млрд в течение ближайших пяти лет.
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