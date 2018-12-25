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Кевин Спейси записал видеообращение в образе президента Андервуда

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Американский актер Кевин Спейси впервые после скандала о сексуальных домогательствах записал видеообращение к публике под названием «Позвольте мне быть Фрэнком», где он предстал в образе главного героя сериала «Карточный домик» Фрэнка Андервуда. Ролик был опубликован на YouTube.

В видео Спейси говорит от лица Андервуда о событиях из сериала, однако речь актера содержит прямые намеки на скандал с домогательствами, из-за которого ему пришлось покинуть проект Netflix.

«Конечно, некоторые верили всему и ждали, затаив дыхание, чтобы услышать мои признания. Они готовы умереть, чтобы заставить меня заявить, что все сказанное — правда и что я получил то, что заслуживал», — отметил он.

Также, Спейси заявил, что с каждым днем у него растет уверенность в том, что вскоре «все узнают всю правду» и он не будет платить за то, чего не совершал.

Он добавил, что знает, что публика хочет, чтобы он вернулся в сериал. «Но погодите минуту, вы никогда не видели меня умершим (Фрэнк Андервуд по сюжету сериала умирает, - Ред.)? Выводы могут быть такими обманчивыми. Скучали по мне?» — так Спейси завершил свое обращение.

Накануне, 24 декабря, прокуратура штата Массачусетс объявила, что против Кевина Спейси начат новый судебный процесс о нападении и избиении во время предполагаемых домогательств к 18-летнему подростку. Официальные обвинения должны быть предъявлены актеру 7 января, передает The Boston Globe.

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Кевина Спейси обвинили в сексуальных домогательствах в ноябре 2017 года, когда актер Энтони Рэпп рассказал, что Спейси домогался до него в 1986 году, когда ему было 14 лет. Кевин Спейси принес ему свои извинения, отметив, что не помнит подобной истории. Вслед за этим еще несколько актеров обвинили Спейси в харассменте.

Кевин Спейси, домогательство
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