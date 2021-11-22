В Нью-Йорке нашли доказательства домогательств бывшего губернатора Куомо

Ассамблея Нью-Йорка установила, что бывший губернатор Эндрю Куомо совершал сексуальные домогательства.

«Мы пришли к выводу, что существуют значительные доказательств того, что бывший губернатор Куомо причастен к сексуальным домогательствам», — говорится в документе, подготовленном юристами от имени юридического комитета ассамблеи.

Куомо лишился поста губернатора из-за обвинений в домогательствах, о которых заявили 11 женщин, работавших с ним в разные годы. Куомо, который сложил полномочия осенью, не признавал обвинений, заявляя, что атаки на него носят исключительно политическую подоплеку. Он также говорил, что его склонность к тактильным контактам была проявлением дружеского участия и лишена сексуального подтекста. Однако, перед женщинами Куомо все же извинился.

К отставке Куомо призывали президент США Джо Байден, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, сенаторы от Нью-Йорка.