В Нью-Йорке нашли доказательства домогательств бывшего губернатора Куомо

Ассамблея Нью-Йорка установила, что бывший губернатор Эндрю Куомо совершал сексуальные домогательства.
«Мы пришли к выводу, что существуют значительные доказательств того, что бывший губернатор Куомо причастен к сексуальным домогательствам», — говорится в документе, подготовленном юристами от имени юридического комитета ассамблеи.
Куомо лишился поста губернатора из-за обвинений в домогательствах, о которых заявили 11 женщин, работавших с ним в разные годы. Куомо, который сложил полномочия осенью, не признавал обвинений, заявляя, что атаки на него носят исключительно политическую подоплеку. Он также говорил, что его склонность к тактильным контактам была проявлением дружеского участия и лишена сексуального подтекста. Однако, перед женщинами Куомо все же извинился.
К отставке Куомо призывали президент США Джо Байден, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, сенаторы от Нью-Йорка.
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