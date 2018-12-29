Львовская таможня будет круглосуточно оформлять «евробляхи»

Отдел таможенного оформления «Скнилов» поста «Западный» в Львовской области перешел на круглосуточный режим работы. Об этом говорится в сообщении Львовской ОГА.
Отмечается, что такое решение принято в связи со значительным увеличением количества граждан, которые хотят осуществить таможенное оформление автомобилей.
Подразделение будет работать круглосуточно с 29 декабря по 23 февраля 2019 года.
22 февраля завершается период льготного растаможивания автомобилей, который действует в течение 90 дней после вступления в силу закона о «евробляхах».
Напомним, что 25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто с еврономерами.
Один из них предполагает изменение формулы расчета акциза на растаможивание авто, который будет уменьшен. Второй — усиливает ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, лиц, ввозящих в Украину авто в режиме транзита или в режиме временного ввоза.
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