Львовская таможня будет круглосуточно оформлять «евробляхи»

Отдел таможенного оформления «Скнилов» поста «Западный» в Львовской области перешел на круглосуточный режим работы. Об этом говорится в сообщении Львовской ОГА.

Отмечается, что такое решение принято в связи со значительным увеличением количества граждан, которые хотят осуществить таможенное оформление автомобилей.

Подразделение будет работать круглосуточно с 29 декабря по 23 февраля 2019 года.

22 февраля завершается период льготного растаможивания автомобилей, который действует в течение 90 дней после вступления в силу закона о «евробляхах».

Напомним, что 25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто с еврономерами.

Один из них предполагает изменение формулы расчета акциза на растаможивание авто, который будет уменьшен. Второй — усиливает ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, лиц, ввозящих в Украину авто в режиме транзита или в режиме временного ввоза.