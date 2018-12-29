Аваков признал проблему с оружием, вывезенным с фронта

Министр внутренних дел Украины считает превенцию наиболее действенной в решении проблемы масштабности преступлений с применением оружия, вывезенного с фронта.
«Преступления с оружием, вывезенным с фронта, гранатами — это сегодня очень большая проблема. Грубо говоря, в нашей стране у среднестатистического пассионария в кармане лежит граната. Это проблема возвращающихся с фронта», — рассказал министр в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
В этом контексте глава МВД продолжил: «Такой себе опасный трофей... А что он дальше с ней (гранатой — Ред.) делает? Взрывает неверную жену, бросает гранату в соседа, обидевшись, что тот корову его ударил, в пьяном разговоре срывает чеку».
Аваков признал, что, несмотря на определенное снижение числа преступлений с применением оружия, вывезенного с востока страны, фактор в 400 км линии фронта дает о себе знать.
Говоря о том, каким образом можно бороться с таким видом преступлений, министр отметил: «Думаю, что превенция имеет большое значение, тем более, что мы уже более-менее знаем эту категорию людей».
"Когда в стране идет война — боевое оружие становится фактором бытовой преступности. Так происходит во всем мире, увы. Важно на это трезво смотреть и включать противодействие. Стараемся так и делать",- подытожил он.
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