Войти
Аваков признал проблему с оружием, вывезенным с фронта
позиция
Аваков признал проблему с оружием, вывезенным с фронта
Украина ищет авторитетного партнера для управления ГТС
энергетика
Украина ищет авторитетного партнера для управления ГТС

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Аваков признал проблему с оружием, вывезенным с фронта

1304
Аваков признал проблему с оружием, вывезенным с фронта

Министр внутренних дел Украины считает превенцию наиболее действенной в решении проблемы масштабности преступлений с применением оружия, вывезенного с фронта.

«Преступления с оружием, вывезенным с фронта, гранатами — это сегодня очень большая проблема. Грубо говоря, в нашей стране у среднестатистического пассионария в кармане лежит граната. Это проблема возвращающихся с фронта», — рассказал министр в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

В этом контексте глава МВД продолжил: «Такой себе опасный трофей... А что он дальше с ней (гранатой — Ред.) делает? Взрывает неверную жену, бросает гранату в соседа, обидевшись, что тот корову его ударил, в пьяном разговоре срывает чеку».

Аваков признал, что, несмотря на определенное снижение числа преступлений с применением оружия, вывезенного с востока страны, фактор в 400 км линии фронта дает о себе знать.

Читайте также: Украинцы лучше всего относятся к Германии и Беларуси, хуже всего — к России

Говоря о том, каким образом можно бороться с таким видом преступлений, министр отметил: «Думаю, что превенция имеет большое значение, тем более, что мы уже более-менее знаем эту категорию людей».

"Когда в стране идет война — боевое оружие становится фактором бытовой преступности. Так происходит во всем мире, увы. Важно на это трезво смотреть и включать противодействие. Стараемся так и делать",- подытожил он.

оружие, Арсен Аваков
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 29 декабря 2018
Пятница, 28 декабря 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Топ-5 рисков для украинской экономики на 2019 год

Украина относится к разряду развивающихся рынков. Наши Западные партнеры уже давно признали, что Украина является страной с рыночной экономикой, но, по правде говоря, мало кто поспорит с тем, что Украина рыночную экономику все еще строит. Желание сделать «все как в Европе», конечно, похвально, но 2019 год для Украины будет особенным. Мы можем столкнуться с целым спектром внешних и внутренних рисков, которые могут оказать влияние как на скорость реформ, так и на темпы экономического роста.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О фондовых рынках или Санта подарков не принес

Декабрь 2018г может стать худшим за всю историю фондовых рынков. К примеру, в США с 1950 года не было года по сопоставимому обвалу в декабре. По состоянию на 24 декабря падение превышает 9%. Последний раз близкое значение было в 2002 - на 6%. Чаще в декабре рынки растут. За 69 последних лет 50 раз индексы росли и лишь 19 раз падали (оттого и распространен термин «рождественское ралли»).
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Пять лет реформ: итоги

Прошло 5 лет реформ. Можно уже подвести итоги. Наша экономика застряла на месте и почти не развивается. Вместо того, чтобы признать это и сделать соответствующие выводы, власть намеренно рапортует о мнимых победах. При этом эти победы примитивные с экономической точки зрения и нацелены больше на экономически необразованное население.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016