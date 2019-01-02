Порошенко назвал приоритеты Украины в развитии торговли с ЕС

Украинские власти уже наметили ряд приоритетных направлений в развитии торговли с Европейским Союзом, среди которых адаптация украинского законодательства в сфере санитарных и фитосанитарных мер и усиленное таможенное сотрудничество, заявляет президент Украины Петр Порошенко.
«Наши следующие приоритеты в развитии торговли с ЕС — это усиленное таможенное сотрудничество, заключение Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, адаптация законодательства в сфере санитарных и фитосанитарных мер», — напсал Петр Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук в среду днем.
Он также отметил, что после того, как три года назад начала действовать углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли Украина-ЕС, начался процесс полномасштабной экономической интеграции Украинского государства в общий европейский рынок.
«За время действия ЗСТ объем нашей торговли с Евросоюзом вырос на 40%. Доля ЕС в экспорте украинской продукции достигла исторического максимума в 42,5%. Качественно изменилась структура украинского экспорта в сторону продукции с добавленной стоимостью, доля которой составила 43% экспорта в ЕС», — написал П.Порошенко.
В этом контексте президент отметил, что 1 января 2019 года ЗСТ Украины с ЕС получила «новый мощный импульс» вследствие начала применения положений Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференционных правилах (Пан-Евро-Мед).
Кроме этого, добавил он, свободная торговля с Евросоюзом стала толчком к проведению и завершению переговоров о ЗСТ с другими крупными торговыми государствами мира, такими как Канада, Израиль, Турция.
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