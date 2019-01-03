Коммунисты тоже выдвинули своего кандидата в президенты

Коммунистическая партия Украины выдвинула кандидатом в президенты своего лидера Петра Симоненко.

Такое решение было принято на внеочередном съезде партии 3 января, сообщает пресс-служба КПУ.

Отмечается, что Симоненко поблагодарил партийцев за доверие и заявил, что избирательная кампания будет «драматической по характеру и трагической по последствиям для народа».

Также сообщается, что на съезде утвердили предвыборную программу Симоненко и приняли решение до 20 января собрать средства для денежного залога кандидата в президенты.