Завтра Томос уже будет в Киеве

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий не стал раскрывать журналистам подробности доставки Томоса о предоставлении автокефалии украинской церкви в Киев, отметив лишь, что грамота будет в украинской столице уже в понедельник, 7 января.
«Очевидно, что мы не будем говорить обо всех подробностях передачи, но могу вас заверить, что в ближайшие дни, завтра Томос будет в Украине», — сказал Парубий журналистам в воскресенье в Стамбуле после церемонии вручения Томоса в соборе Святого Георгия в воскресенье, передает Интерфакс-Украина.
Как анонсировалось ранее, предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний 7 января совершит Божественную литургию в соборе Святой Софии. В совместной молитве запланировано участие президента Украины, председателя Верховной Рады, народных депутатов, членов Кабинета министров, украинской интеллигенции, капелланов и волонтеров. Во время богослужения в соборе Святой Софии будет находиться Томос.
После литургии Томос будет перенесен для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской (Малая София), где каждый желающий сможет его увидеть в любой день с 8.00 до 18.00.
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