США не планируют размещать войска на Южных Курилах в случае их передачи Японии

США не планируют размещать войска в южной части Курильских островов в случае их передачи Россией Японии. Об этом в ходе пресс-конференции заявил командующий американскими войсками в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинес.

«На данном этапе у США нет планов размещать там войска», — сказал Мартинес, которого цитирует РБК.

5 января японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что в переговорах с президентом России Владимиром Путиным по мирному договору между странами наступил «решающий момент». По его словам, он и российский лидер положат конец проблеме заключения договора. Позднее Абэ также поклялся перед могилой отца, что сделает все возможное для подписания мира.

Газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на источники писала, что Токио в ходе переговоров с Москвой планирует предложить заключить вместе с мирным договором соглашение об отказе от прав требовать компенсации.

Россия и Япония более 70 лет не могут заключить мирный договор. Соответствующее соглашение так и не было подписано после Советско-Японской декларации 1956 года из-за территориальных вопросов.