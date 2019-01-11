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УНЛ презентовала книгу о преодолении проблем игровой зависимости

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УНЛ презентовала книгу о преодолении проблем игровой зависимости

Украинская национальная лотерея совместно с Международной антинаркотической ассоциацией разработала и представила книгу «Игромания: современные реалии и пути преодоления», которая направлена ​​на изучение и предупреждение проблемы игровой зависимости. Об этом генеральный директор УНЛ Андрей Бочковский сообщил во время пресс-конференции 10 января во медиа-центре «Информатор».

«Эта книга — первое в Украине комплексное исследование по проблеме игровой зависимости. Нами было принято решение организовать и поддержать исследовательскую работу, цель которой — изучение и распространение информации об игромании для широкого круга заинтересованных лиц. Таким образом, мы решили обобщить знания в области игровой зависимости, в том числе выявление ее признаков, причин, приводящих к такой зависимости, видов и стадий ее развития, способы профилактики и лечения», — отметил Бочковский.

По словам Бочковского, игровая зависимость — достаточно новая область знаний и исследований как для Украины, так и для других стран.

«Несмотря на то, что в мире существует значительное количество исследований в области азартных игр, влияние таких игр на человека, местные общины, социальное здоровье, экономику остаются неисследованными. В Украине, как и в других странах мира, не хватает систематического исследования и информационных программ в области игровой зависимости. Как выяснилось в ходе исследования, несмотря на активные разработки и внедрение различных медикаментозных и немедикаментозных методов лечения зависимости, ее профилактики, количество лиц с зависимостью не уменьшается. Это связывается с низкой информированностью населения о возможных последствиях увлечения игрой», — отметил генеральный директор УНЛ.

Как подчеркнул Бочковский, ответственность перед игроками и безопасная игра являются основными ценностями Украинской национальной лотереи.

«Основой деятельности УНЛ и ключевым принципом проведения лотерей является принцип Ответственной игры. Целью такой политики является защита интересов игроков и уязвимых групп населения, минимизация любого потенциального вреда для игроков и общества. Именно поэтому, наша компания в рамках программы ответственной игры старается как можно больше распространять информацию о рисках игры, признаках проблемной игры и куда можно обратиться за советами к специалисту. В любых точках соприкосновения игрока с лотереями УНЛ, ему предлагается ознакомиться с соответствующей информацией о правилах игры и о возможных рисках», — отметил он.

По словам гендиректора УНЛ, в книге отдельно обращается внимание на риск возникновения зависимости через игру в сети Интернет.

«Современные информационные технологии бесспорно играют решающую и положительную роль в жизни человека, однако создают и повышенную опасность возникновения зависимости у человека. Особой гордостью УНЛ является внедрение профилактических мероприятий на собственных удаленных каналах игры через интернет и мобильные телефоны. Это не только создание информационного портала и разработка информативных материалов, это и комплекс технических мероприятий, которые регламентируются международными лотерейными ассоциациями — установление лимитов и ограничений, наблюдение за чрезмерной игрой и тому подобное. В любом случае, это пособие не заменит собой профессиональную помощь врача или соответствующей профильной организации. Если после прочтения книги у вас возникнет потребность в экспертной консультации по вопросам игровой зависимости, предлагаем вам обратиться на горячую линию к нашим партнерам по Международной Антинаркотической Ассоциации. Эта ассоциация объединяет специалистов с многолетним опытом: психологов, реабилитологов и социологов, и имеет все необходимое для оказания профессиональной помощи», — отметил Бочковский.

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По его словам, книга также будет направлена в Министерство финансов, которое регулирует сферу лотерейной деятельности, и компания УНЛ намерена проводить консультации по внедрению регулирования ответственного отношения к игре в законодательство, поскольку этот вопрос в Украине пока не регулируется в отличие от многих других стран.

УНЛ, Андрей Бочковский
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Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Какие вызовы ждут Украину в 2019 году

В последние дни прошлого года Совет по финансовой стабильности определил три ключевых вызовы для Украины в 2019 году: замедление темпов роста мировой экономики и экономик стран-торговых партнеров Украины, корректировка цен на сырьевые товары, повышение процентных ставок ведущими Центробанками мира. Соглашаясь с этим, хочу расширить перечень несколькими важными вызовами (в том числе, за счет политических), которые будут стоять перед Украиной в наступившем году.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
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