Американская экономика скоро опустится на третье место в мире

США уже в следующем году перестанут быть крупнейшей страной мира по объему ВВП, а к 2030 году переместятся на третью строчку в этом списке, пропустив вперед Китай и Индию. Так прогнозируют аналитики банка Standard Chartered, передает «Интерфакс-Украина».
Для своего прогноза они использовали данные о номинальном размере ВВП в долларах США с учетом паритета покупательной способности.
«Перелом обеспечит мировой средний класс. К 2020 году большинство мирового населения будет относиться к среднему классу. Азия будет лидировать по темпам увеличения этой прослойки, тогда как на Западе будет наблюдаться стагнация», — говорится в обзоре.
При этом Россия, по оценкам экспертов, переместится с 6-го места в 2010 году на 5-е в 2020 году и на 8-е к 2030 году.
Головокружительный взлет может продемонстрировать Индонезия: к 2020 году она войдет в топ-10 стран по ВВП сразу на 7-м месте, а к 2030 году переместится на 4-ю строчку. Кроме того, по оценкам Standard Chartered, заметно улучшатся позиции Турции, Бразилии и Египта, которые в 2030 году будут занимать пятое, шестое и седьмое места соответственно.
Япония и Германия, некогда входившие в первую тройку стран по объему экономики, в 2030 году расположатся в конце десятки — на 9-м и 10-м местах соответственно.
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