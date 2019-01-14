Трамп отреагировал на обвинения в работе на РФ и попытках скрыть детали встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп «ничего не знает» о попытках скрыть от общественности детали его переговоров с Владимиром Путиным, цитирует американского лидера Reuters.

Таким образом Трамп отреагировал на сообщения американских СМИ о том, что он якобы запретил своему переводчику обсуждать детали встречи с российским лидером с другими чиновниками администрации Белого дома.

Трамп добавил, что «никогда не работал на Россию», а сообщения о возможном сговоре с Москвой назвал «лживыми».

Ранее телеканал ABC сообщил, что члены палаты представителей конгресса США обсуждают с юристами возможность вызвать на слушания переводчиков Трампа, которые работали с ним во время встречи с Путиным на саммите G20 в Гамбурге.

Обсуждение началось после публикации газеты Washington Post, в котором утверждалось, что Трамп, в частности, якобы как минимум один раз хотел завладеть записями своего переводчика и давал ему указания не обсуждать переговоры с другими должностными лицами в его администрации.