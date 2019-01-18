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Рева рассказал о перспективах внедрения накопительной пенсионной системы

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Рева рассказал о перспективах внедрения накопительной пенсионной системы

Кабинет министров сможет начать введение накопительной пенсионной системы после того, как Верховная Рада поддержит соответствующий законопроект. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает ЭП.

«Без закона, утвержденного Верховной Радой, вводить эту систему невозможно. Сегодня ответственность находится на вашей стороне, мы готовы поддержать введение накопительной системы, если это сделает Верховная Рада», — подчеркнул Рева.

По его словам, согласно регламенту Верховной Рады, правительство не имело права подавать свой законопроект при наличии соответствующего депутатского.

Как известно, группа из 57 народных депутатов подала свой законопроект № 6677 об общеобязательной государственной накопительной системе.

Рева отметил, что Кабмин согласился на принятие депутатского проекта закона при условии внесения в него изменений.

«Законопроект № 6677 прошел правительственный комитет, получил одобрение и был готов к рассмотрению в Верховной Раде. По состоянию на сегодняшний день он не рассмотрен даже в первом чтении», — сказал Рева.

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Напомним, что 11 октября 2017 года Кабинет министров утвердил план мероприятий по внедрению накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования на 2017-2018 годы.

По мнению Ревы, накопительная общеобязательная пенсионная система должна быть негосударственной, а взносы в нее должны платить работники, а не работодатели.

пенсии, накопительная система, Андрей Рева
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