Новое граффити Бэнкси продали за шестизначную сумму

Граффити художника Бэнкси, которые он в декабре 2018-го нарисовал на стене гаража в британском Порт-Толботе (Уэльс), продали за «шестизначную сумму», передает Reuters со ссылкой на покупателя.

«Я купил его, оно стоило мне шестизначную сумму», — рассказал Джон Брандлер из Brandler Galleries. Он не уточнил точную стоимость, но как отмечает агентство, речь идет минимум о $130 тыс., при учете, что сделку проводили в фунтах.

По словам Брандлера, он планирует использовать граффити как экспонат в художественном центре и надеется с помощью этого привлечь к Порт-Толботу внимание известных художников. Он добавил, что уже владеет несколькими работами Бэнкси.

Граффити на стене гаража появились в Порт-Толботе в преддверии католического Рождества. Изначально не было известно, кто его автор, но позже Бэнкси опубликовал в своем Instagram видео с работой. На граффити изображен мальчик, который ловит снежинки ртом, при этом, если увидеть вторую часть картины, расположенную за углом того же здания, становится понятно, что это не снег, а пепел из горящего мусорного контейнера.