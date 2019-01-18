Водительские права в Украине предлагают выдавать без прохождения курсов

В Украине хотят разрешить сдавать на водительские права без прохождения курсов. Об этом написал заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.
Это касается получения водительских прав категорий А, А1, А2, АМ, В, В1 и ВЕ.
«Сегодня получения водительских прав — одна из самых популярных услуг. Чтобы ее получить, нужно подготовить большой пакет документов, пройти несколько этапов процедур и самое важное — курсы, в среднем 140 часов обучения. Это лишнее бюрократическое нагрузки на граждан и опыт многих стран мира, в частности Германии, Великобритании, Норвегии, Чехии и Польши свидетельствует о том, что эти процессы можно оптимизировать и сделать получение услуги быстрее и проще для граждан», — написал Парцхаладзе.
По итогам заседания рабочей группы по выработке единых подходов к развитию административных услуг в регионах было принято протокольное поручение Министерству внутренних дел совместно с Минэкономразвития подготовить возможные изменения по введению института экзаменаторов для принятия экзаменов на получение водительских прав и возможности самостоятельного выбора программы подготовки или самоподготовки к ним.
В соответствии с поручением, планируется основательно проанализировать существующую ситуацию и опыт других стран и разработать ряд изменений для оптимизации услуги, уменьшение нагрузки на граждан путем удаления бюрократической и коррупционной составляющей.
По подсчетам экспертов, после этого количество времени на получение услуги может сократиться в целом на 95%.
Согласно поручению, запланировано уменьшить количество процедур и документов, а также расходы кандидатов за счет выбора приемлемого способа подготовки к экзаменам — самостоятельного обучения или в специализированных школах.
Также поручено Минздраву совместно с МВД, Минэкономразвития и другими заинтересованными органами подготовить возможные изменения по упрощению в получении медицинской справки для оформления водительских прав.
Речь идет о сокращении времени на прохождение медосмотра и возможной подачи такой справки онлайн.
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