Тимошенко объяснила миллионные пожертвования «Батькивщине» от маникюрш и безработных

Лидер ВО «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что партия проверила факты из журналистского расследования относительно его сомнительного финансирования. По ее словам, предприниматели «вынуждены» были переводить пожертвования через своих родственников, потому что боялись «репрессий» со стороны властей. Об этом Тимошенко заявила в эфире ток-шоу «Право на владу» на телеканале «1+1», сообщает ТСН.

«Те средние предприниматели, которые хотят помочь партии и перечислить деньги, они не могут это сделать от себя, потому что мгновенно открываются уголовные дела, мгновенно уничтожаются эти предприниматели, убирается все, что у них есть, и это террор, который сегодня идет по всей стране. Поэтому они находят своих родственников, которые не под ударом, и пытаются через них внести взносы», — сказала она.

Кандидат в президенты уверяет, что у партии открыты все ее доходы и расходы, а по фактам, которые приводятся в журналистском расследовании, «Батькивщина» получила заключение Национального агентства по предотвращению коррупции. В нем отмечается, что никаких нарушений в финансировании партии нет, сказала Тимошенко.

«Если бы они сейчас нашли хоть одно нарушение, они ставили бы вопрос о снятии меня с выборов в принципе», — утверждает лидер ВО «Батькивщины».

Напомним, в сюжете программы «Наші гроші», который вышел 28 февраля, говорится, что на счета партии «Батькивщина» в 2018 году были переведены крупные суммы сомнительного происхождения.