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«Пирамида» Тимошенко могла обойтись в миллиарды гривен

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«Пирамида» Тимошенко могла обойтись в миллиарды гривен

«Пирамида» подкупа избирателей Юлией Тимошенко могла обойтись в минимум несколько миллиардов гривен. Такие выводы можно сделать из материалов, изъятых во время массовых обысков СБУ и ГБР в офисах, связанных с «Батькивщиной».

По данным источников «Украинской правды» в правоохранительных органах, СБУ среди прочего нашла «бюджет пирамиды», расписанный на области с подробным описанием расходов, как на агитаторов, так и на голоса избирателей.

В материалах СБУ было указано, что ответственный за «пирамиду» является заместителем главы партии «Батькивщина». Фамилию этого депутата силовики не называли, но собеседники издания в «Батькивщине» признались, что речь идет о депутате Валерии Дубиле, которого 28 февраля ГБР вызвала на допрос.

СБУшники утверждают, что в его подчинении было трое «кураторов» регионов. За работу в Западной Украине отвечал якобы Владислав Ковалевский, за Центр и Север отвечал Вартан Юмукян, за Юг и Восток — Евгений Матвейчук. Все они достаточно малоизвестные люди и не являются членами «Батькивщины».

По данным журналистов, в рамках «пирамиды» каждый из них отвечал за координацию работы во вверенных им областях через закрепленного за каждой областью «менеджера».

«Менеджеры» имели в подчинении по несколько десятков «ответственных» за избирательные округа, а те в свою очередь — «старших» по участкам. В подчинении «старших» были «десятники», которые должны были непосредственно коммуницировать с потенциальными избирателями, передавать им деньги за голос и тому подобное.

СБУ заявила, что каждый «десятник» с января получал по 500 гривен в месяц наличными, а с марта оплата должна была составить по 1000 гривен.

В свою очередь оклад «старших» составлял сначала 700 гривен в месяц, но с приближением выборов возрастал до 2500. Суммарно с ноября по апрель расходы на одного «старшего участка» должны были составить ориентировочно 10 тысяч гривен, «десятник» обошелся бы в около 3 тысяч.

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В СБУ не озвучивали стоимость реального «голоса» в этой «сетке». Однако заявили, что обнаруженная схема могла дать ее организаторам голоса 680 тысяч человек.

Юлия Тимошенко, Выборы-2019
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