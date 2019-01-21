ПАСЕ примет резолюцию касательно морской агрессии РФ против Украины

Бюро (руководящий орган) Парламентской ассамблеи Совета Европы большинством голосов одобрило решение о дебатах с принятием резолюции по последствиям открытой российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент «Европейской правды».

Заседание Бюро проходит в закрытом режиме, но по данным его участников, подавляющее большинство депутатов поддержали вынесение вопроса в зал в формате «срочных дебатов», что предполагает принятие резолюции.

Окончательное решение о «срочных дебатах» должен принять сессионный зал, и обычно его утверждение является формальным.

Изначально предполагалось, что резолюция по Украине будет называться «Открытая российская агрессия против Украины: срыв мирного процесса и угроза европейскому единству», такую формулировку предлагал глава украинской делегации Владимир Арьев.

После дебатов руководящий орган ПАСЕ смягчил формулировку и отказался от упоминаний о «срыве мирного процесса» — документ будет называться «Рост напряжения вокруг Азова и Керченского пролива и угрозы для европейской безопасности».

Один из ключевых друзей России, нидерландец Тайни Кокс, пытался убедить коллег отдать предпочтение дебатам по проблемам оппозиции в Турции. В итоге Бюро поддержало предложение о дебатах и резолюции по обоим предложенным вопросам.

Как известно, Россия не прислала свою делегацию в Страсбург и будет отсутствовать на сессиях в течение всего календарного года.