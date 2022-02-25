Россию лишили права участия в ПАСЕ

Российская Федерация лишена права участия не только в Комитете министров Совета Европы, но и в Парламентской ассамблее Совета Европы, сообщает народный депутат Ольга Совгиря (фракция «Слуга народа»).

«Решение принято, РФ лишено права участия в Кабмине Совета Европы и ПАСЕ. Дипломатическая победа!» — написала Совгиря в своём Телеграм-канале в пятницу.