ЕС в конце января направит специальную миссию в Мариуполь

Миссия Европейского союза 28-29 января прибудет в Мариуполь, чтобы оценить воздействие российской агрессии в Азовском море на экономическую и социальную ситуацию в Приазовье. Об этом в Twitter написал брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.
«Еврокомиссия направит миссию по установлению фактов в Мариуполь 28-29 января», — написал он.
Напомним, в декабре стало известно, что ЕС направит в Украину миссию для оценки потребностей в помощи регионам, пострадавшим от российской агрессии в районе Керченского пролива. Также на 24 января запланировано рассмотрение на сессии ПАСЕ проекта резолюции по ситуации в Азовском море и Керченском проливе в ходе срочных прений по этому вопросу.
Уже известнро, что проект резолюции ПАСЕ содержит требования освободить всех украинских военных моряков и политзаключенных в России. Об этом сообщил член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Алексей Гончаренко (фракция «Блок Петра Порошенко»).
«Осуждает (резолюция ПАСЕ — Ред.) строительство Керченского моста, который нарушает территориальную целостность Украины. Осуждает обыски украинских судов в Азовском море, что также приравнено к нарушению территориальной целостности. Поддерживает предложение Европейского Парламента о миссии ОБСЕ на всей территории Украины (включая Крым)», — рассказал А.Гончаренко о готовящейся резолюции на своей странице в Фейсбук во вторник.
Он также сообщил, что проект резолюции ПАСЕ предусматривает поддержку предложения Германии и Франции о третьей стороне наблюдателей в Керченском проливе, которая будет гарантировать свободу передвижения всех судов по проливу.
«Призывает к освобождению наших военных, которых Россия незаконно держит у себя. Россия будет нести наказание за все свои действия. Мы будем тщательно и на всех фронтах защищать интересы Украины», — подчеркнул Гончаренко.
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