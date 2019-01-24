ПАСЕ проголосовала резолюцию по Азову и Керченскому проливу

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об обострении в Азовском море и Керченском проливе. Об этом сообщает «Европейская правда».
За принятие документа проголосовали 103 депутата, против — 3, 16 воздержались.
В то же время в ходе дискуссии депутаты решили не упоминать в документе термин «военнопленные», на котором настаивала украинская сторона.
В среду представители украинской делегации и ряда других государств внесли поправку в резолюцию о признании за украинскими моряками статуса военнопленных. Предлагалось внести в текст фразу о том, что медицинская, консульская и юридическая помощь должна предоставляться им «как военнопленным, как предусмотрено соответствующими нормами международного права».
Как стало известно изданию, накануне представители Украины провели ряд встреч с чиновниками ПАСЕ, в том числе с докладчиком по Азову, немецким депутатом Андреасом Ником, пытаясь убедить его в необходимости юридического признания статуса военнопленных, но он отказался.
«Употребление формулировки „военнопленный“ не помогло бы деэскалации», — пояснил Ник свою позицию во время обсуждения документа в пленарном зале.
В то же время была найдена компромиссная формулировка, которая удовлетворила украинскую сторону. В резолюцию добавили, что захваченные россиянами украинские моряки подпадают под действие «международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции». Как известно, именно комплекс Женевских конвенций, принятых в 1949 году, регулируют статус военнопленных и правила обращения с ними.
Напомним, ранее Бюро ПАСЕ смягчило формулировки и отказалось от упоминаний о «срыве мирного процесса» в названии будущего решения ассамблеи — документ называется «Рост напряженности вокруг Азова и Керченского пролива и угрозы европейской безопасности».
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