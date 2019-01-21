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За год Германия депортировала в другие страны ЕС рекордное число беженцев

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За год Германия депортировала в другие страны ЕС рекордное число беженцев

Немецкие власти выслали более 8,6 тыс. соискателей убежища в другие страны Евросоюза в период с января по ноябрь 2018 года. Об этом в понедельник сообщает газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на ответ Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев (BAMF) на соответствующий запрос депутата Бундестага от Левой партии Уллы Йельпке.

По ее сведениям, для ФРГ это исторический максимум депортации в пределах ЕС. Число депортированных значительно выросло и по сравнению с 2017 годом — с 7102 человек за 12 месяцев до 8658 за 11 месяцев. В 2018 году каждый третий запрос на предоставление убежища в Германии подпадал под условия Дублинского соглашения, то есть ответственность за соискателя возлагалась на другую страну — участницу ЕС. Согласно данному договору, вопросом предоставления убежища конкретному лицу должна заниматься страна, в которой этот человек зарегистрировался после прибытия в Европу впервые.

За неполный 2018 год германское ведомство BAMF направило в другие страны ЕС более 51,5 тыс. запросов на принятие находящихся в ФРГ беженцев. При этом более 35 тыс. из этих запросов были одобрены. Чиновники также отмечают значительное увеличение доли реализованных запросов. Если в 2017 году этот показатель составлял 15,1% от общего числа решений, то в 2018 году он достиг отметки 24,5%.

В минувшем году властям ФРГ не удалось выслать ни одного мигранта в Венгрию. Премьер-министр Венгрии евроскептик Виктор Орбан неоднократно подвергался критике ЕС за препятствие реформированию Дублинского соглашения и антимиграционную политику. Лишь пять человек были переданы Греции, где, по мнению германского правительства, большинство запросов на передачу беженцев отклоняется безосновательно. Депортация мигрантов в Болгарию также осложняется рядом обстоятельств — в двух из трех случаев процесс высылки был приостановлен в судебном порядке. Зато Италии в 2018 году был передан каждый третий соискатель, высланный из ФРГ в страны ЕС.

В то же время в совокупности государства Евросоюза передали Германии 7205 мигрантов, почти половина из них выслана греческими властями. Внутриполитический спикер фракции Левой партии в парламенте ФРГ Улла Йельпке прокомментировала статистику по реализации Дублинского соглашения негативно. Она считает бесчеловечной попытку «применить эту несправедливую систему в полной мере».

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Летом 2018 года лидеры ЕС взяли на себя обязательство по реформированию Дублинского соглашения. Европейские политики неоднократно отмечали, что миграционный кризис нарушил работу системы распределения переселенцев, и многие страны европейского сообщества отказываются принимать у себя беженцев.

беженцы, ФРГ
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Комментарии (1)
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nazarr ghkghk
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