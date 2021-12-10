Германия согласилась принять 25 тысяч афганских беженцев

Германия обязалась дать приют 25 тыс. беженцев, покинувших Афганистан. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

«Уязвимые люди и беженцы, подвергающиеся риску, ждут того, чтобы начать новую жизнь в безопасности и с достоинством», — говорится в письме еврокомиссара по вопросам внутренних дел Илвы Юханссон от 9 декабря, которое оказалось в распоряжении Reuters.

Европейский политик призвала страны — члены ЕС выполнить свои обещания по принятию беженцев до 2022 года, в соответствии с которыми 40 тыс. человек должны быть размещены в Европе.

Согласно документу, 25 тыс. из них расположатся в Германии. В Нидерландах будут размещены более 3 тыс., во Франции и Испании — более 2 тыс., в Швеции — 2 тыс.

В августе практически одновременно с выводом американских сил из Афганистана радикальное движение «Талибан» захватило власть в стране. Это привело к потоку беженцев.