Германия лидирует среди стран ЕС по числу запросов на предоставление убежища

Германия по-прежнему занимает первое место среди государств Евросоюза по количеству поданных заявлений на предоставление убежища. Об этом в воскресенье сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении отчет Европейского управления по поддержке предоставления убежища.
Согласно документу, за первую половину текущего года в страны Евросоюза, а также в Норвегию и Швейцарию в общей сложности было подано 194 808 запросов о предоставлении убежища. При этом в Германии было зарегистрировано 47 231 ходатайство. Уточняется, что 36% просителей убежища — это выходцы из Сирии, 18% — афганцы и 6,6% — иракцы.
На втором месте по количеству запросов, как пишет Welt, расположилась Франция (32 212), далее следуют Испания (25 823) и Италия (20 620). В конце списка находятся Венгрия (19), Эстония (30) и Латвия (58).
Ранее министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер выразил обеспокоенность текущей миграционной ситуацией, связанной с увеличением числа мигрантов, прибывающих в ФРГ по балканскому маршруту. Вместе с тем он заметил, что до этого жители Германии всегда толерантно относились к размещению беженцев на территории ФРГ. Однако речь шла о приеме лишь 200 тыс. человек в год. Когда их стало значительно больше, по словам министра, в стране возникли социальные и политические проблемы. Глава МВД также уточнил, что в прошлом году свыше 102,5 тыс. мигрантов подали заявление о предоставлении убежища в Германии.
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