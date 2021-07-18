Войти
Бюджет в І полугодии получил дополнительные 35 миллиардов
госфинансы
Бюджет в І полугодии получил дополнительные 35 миллиардов
Трамп заявил о потере США уважения в мире
позиция
Трамп заявил о потере США уважения в мире

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Германия лидирует среди стран ЕС по числу запросов на предоставление убежища

294
Германия лидирует среди стран ЕС по числу запросов на предоставление убежища

Германия по-прежнему занимает первое место среди государств Евросоюза по количеству поданных заявлений на предоставление убежища. Об этом в воскресенье сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении отчет Европейского управления по поддержке предоставления убежища.

Согласно документу, за первую половину текущего года в страны Евросоюза, а также в Норвегию и Швейцарию в общей сложности было подано 194 808 запросов о предоставлении убежища. При этом в Германии было зарегистрировано 47 231 ходатайство. Уточняется, что 36% просителей убежища — это выходцы из Сирии, 18% — афганцы и 6,6% — иракцы.

На втором месте по количеству запросов, как пишет Welt, расположилась Франция (32 212), далее следуют Испания (25 823) и Италия (20 620). В конце списка находятся Венгрия (19), Эстония (30) и Латвия (58).

Читайте также: В РФ за неделю от коронавируса умерло рекордное количество людей

Ранее министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер выразил обеспокоенность текущей миграционной ситуацией, связанной с увеличением числа мигрантов, прибывающих в ФРГ по балканскому маршруту. Вместе с тем он заметил, что до этого жители Германии всегда толерантно относились к размещению беженцев на территории ФРГ. Однако речь шла о приеме лишь 200 тыс. человек в год. Когда их стало значительно больше, по словам министра, в стране возникли социальные и политические проблемы. Глава МВД также уточнил, что в прошлом году свыше 102,5 тыс. мигрантов подали заявление о предоставлении убежища в Германии.

беженцы, ФРГ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 18 июля 2021
Суббота, 17 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Экспериментальная аналитика с элементами прогноза

Ничего особенного, отличного от уже пережитого в 1990-е и 2010-е, не произойдет. Немного социального напряжения и идеологической истерики.
Галина Акимова
Галина Акимова
журналист

Авторитет не купишь: о чем нам расскажут рейтинги медиа-популярности

Рейтинги медиа-популярности интересны тем, что они наглядно показывают, кто из украинских политиков высшей лиги сегодня в фаворе у СМИ и кого считают главными лидерами общественного мнения (ЛОМами).
Сергей Куюн
Сергей Куюн
директор «Консалтинговой группы А-95»

Большой замес. Что происходит вокруг сети Glusco

Вижу новую волну срача вокруг Глуско, считаю нужным кое-что уточнить и кое-чем поделиться. Возможно, вместе поймем, что происходит. Устраивайтесь поудобнее, малята!
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016