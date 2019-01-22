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Роналду получил штраф в €19 млн и условный срок из-за неуплаты налогов

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Роналду получил штраф в €19 млн и условный срок из-за неуплаты налогов

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов в Испании, согласился на штраф и условный тюремный срок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу мадридского суда.

Сумма штрафа составляет €18,8 млн, а срок заключения — два года. Агентство отмечает, что, согласно испанскому законодательству, срок будет условным, так как у футболиста нет судимости.

Прокуроры Испании обвиняют Роналду в неуплате налогов с 2011 по 2014 годы. По данным следствия, он использовал офшорные счета, чтобы скрывать доходы. В 2016 году журнал Spiegel сообщил, что офшоры Роналду находятся на Британских Виргинских островах. По данным издания, через них футболист перевел €75 млн дохода, полученного от рекламы.

В июне 2017 года Роналду предложил выплатить властям Испании €14,8 млн, чтобы избежать тюремного заключения. Однако испанские налоговые органы отказались принять меньше €28 млн.

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В середине июня 2018 года издание El Mundo узнало, что футболист заключил соглашение с налоговыми властями. Он должен признать себя виновным по четырем эпизодам уклонения от уплаты налогов и выплатить штраф в размере €18,8 млн ($21,8 млн). Издание также сообщало о вошедшем в договор двухлетнем условном сроке.

Криштиану Роналду
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